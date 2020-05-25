محافظ نينوى : جائحة كورونا وعدم إقرار الموازنة تسببا بإيقاف 820 مشروعاً خدمياً في المحافظة









أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن جائحة كورونا وعدم إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 تسببا بإيقاف 820 مشروعاً خدمياً في المحافظة.







وقال الجبوري إن "جائحة كورونا تسببت بإيقاف القرض الكويتي لإعادة تأهيل مستشفى الخنساء ب30 مليار دينار، فضلا عن إيقاف قروض مشاريع المياه وقروض الصندوق الدولي المخصصة لتطوير طريق (موصل- بيجي)"، لافتا إلى أن "المحافظة لديها 820 مشروعاً خدمياً متوقفا بسبب عدم إطلاق التخصيص المالي".







وأضاف أن "المحافظة لديها 400 مشروعا موزعة على الأقضية والنواحي ومركز المدينة مقسمة بين مدارس ومستشفيات وقسم آخر منها تخص منظومة المياه والكهرباء والمجاري".







وتابع أن "إعادة المناطق الأثرية كانت مهمة موكلة للإيطاليين إلا أن جائحة كورونا تسببت بإيقاف العمل"، مبينا أن "جامع النوري والكنائس القريبة منه عملت على إعادة تأهيلها منظمة اليونسكو وتوقف العمل بعد تفشي الوباء".

