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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 01:33 م

النجف تسجل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا

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أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الياسري في بيان، إن "خلية الازمة في المحافظة تعلن تسجيل إصابتين حاملة للفيروس في المحافظة هذا اليوم الاثنين 25/5/2020 ".

وأضاف "ندعو أبناء النجف الكرام الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وهي من مسؤولية الجميع، والالتزام أيضًا بالتوصيات الصادرة من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائيا من الجائحة".
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