قائد القوات البرية يباشر بمهامه ويؤكد اهمية الضبط العسكري







باشر قائد القوات البرية في الجيش العراقي، اللواء الركن قاسم المحمدي بمهام عمله رسمياً قائداً للقوات البرية.



وذكر بيان لوزارة الدفاع ان المحمدي "استمع فور وصوله الى ايجاز مفصل حول اهم المهام والواجبات التي تضطلع بها قيادة القوات البرية ودورها في عمليه القيادة والسيطرة على قيادات العمليات والفرق والوحدات المرتبطة بها من قبل مدراء هيئات واقسام القيادة.

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وأضاف ان "قائد القوات البرية قام بجولة تفقديه شملت كافة مرافق القيادة من هيئات وأقسام وشعب ووحدات مرتبطة بها وأبدى خلال جولته بعض الارشادات والملاحظات المهمة التي من شأنها رفع كفاءة العمل، وعقد مؤتمرا في نهاية الجولة التفقدية لهيئات وأقسام وشعب القيادة جرى خلاله التأكيد على الضبط العسكري وفق السياقات الصحيحة وأهمية الاهتمام بالقيافة العسكرية الموحدة ومتابعة المراتب والموظفين من ناحية الضبط العسكري والالتزام بالتوقيتات والتأكيد على دور المفتش العسكري للقيادة بنقل الواقع الفعلي والدقيق للوحدات وتقييمها بشكل يضمن معالجة الأخطاء والوصول بالقيادات والوحدات الى مستوى الطموح".