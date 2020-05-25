باسل حسين: لا مستقبل للعراق مع هذه الطبقة السياسية

أكد الخبير السياسي باسل حسين، أنه لا مستقبل للعراق مع هذه الطبقة السياسية التي تحكم البلاد.



وقال حسين في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "العراق يصنف من بين أغنى عشر دول في العالم، إذ يحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث الموارد الطبيعية من بين (193)".



وأضاف "لكن ان يصل بنا الحال إلى حافة الافلاس فمعني ذلك أن العراق جوهرة بيد فحام، وأن (العراقيين يحملون ذهب ويأكلون عاگول)، لا مستقبل مع هذه الطبقة السياسية وحراسهم".

