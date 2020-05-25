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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 12:42 م

خلية الأزمة تطالب بفرض حظر شامل للتجوال بعد انتهاء العيد في العراق

حظر التجوال في ذي قار
طالبت خلية الأزمة، اليوم الاثنين، بفرض حظر شامل للتجوال، بعد انتهاء عيد الفطر، للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو الخلية النائب على اللامي، فى تصريح صحفي، إن خلية الأزمة النيابية طالبت بفرض حظر شامل للتجوال، بعد عطلة عيد الفطر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى إن دور خلية الأزمة ليس تنفيذيا وإنما يقتصر على الرقابة ومتابعة إجراءات وزارة الصحة عن كثب.

 وأضاف، أن "الخلية تتابع إجراءات مواجهة كورونا"، محذرا من تنامى خطر الجائحة بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإجراءات حظر التجوال.

وتابع، أن " البلاد ستتعرض لكارثة كبيرة وقد تسجل أرقاما مرتفعة أذا استمر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية"، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطالب اللامى، المواطنين بالالتزام بحظر التجوال والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة.
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