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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 12:23 م

الحشد العشائري يحذر من تفاقم خطر داعش الإرهابي في ديالى

الحشد العشائري

حذر الحشد العشائري في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، من تفاقم خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق شمال شرق بعقوبة، كاشفا عن استمرار سطوة التنظيم على تلك المناطق.

وقال آمر الفوج الخامس - لواء نداء ديالى للحشد العشائري عدنان اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "قرى توكل - الخيلانية - عرب فارس، الواقعة شمالي قضاء المقدادية،، ما زالت غير مؤمنة وتخضع لسطوة عناصر داعش الارهابي بين الحين والاخر، ما منع اكثر من 15 الف اسرة من العودة الى تلك القرى خوفا من بطش التنظيم الإرهابي".

وأضاف اللهيبي، أن "العشرات من عناصر داعش يتواجدون في القرى المذكورة ويشنون هجمات ارهابية متنوعة أشدها بأسلحة القنص التي اودت بحياة الكثير من المدنيين والحشد العشائري".

ودعا اللهيبي إلى "شن عمليات امنية قاصمة لتطهير مناطق شمالي المقدادية في حوض سنسل وطرد العناصر الارهابية وتسريع عودة المزارعين الى قراهم الزراعية والبساتين ومزاولة النشاط الزراعي من جديد"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية شنت عدة عمليات لتطهير مناطق شمالي المقدادية، إلا انها لم تحقق الاهداف الكاملة بتطهير تلك المناطق وبسط الامن والاستقرار".

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