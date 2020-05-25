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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 12:16 م

كورونا عربيا.. ارتفاع عدد ضحايا الفايروس في مصر والعراق واليمن وسلطنة عمان وموريتانيا

كورونا عربيا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، في عدد من الدول العربية، منها: "مصر والعراق واليمن وسلطنة عمان وموريتانيا"، وذلك وفق إحصائيات رسمية.

ففي العراق، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 8 حالات وفاة، و160 إصابة بكورونا، وتعافي 153، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و469، منها 160 وفاة، وألفين و738 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، رصدت وزارة الصحة الموريتانية 10 إصابات بالفيروس و9 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن وزارته سجلت 10 إصابات جديدة.

من جانبه، أعلن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، في تغريدة عبر "توتير"، شفاء 9 مصابين.

ووفق ولد الزحاف، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 237، بينها 6 وفيات، و15 حالة تعاف.
في السياق، ذكرت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، في بيان، أنها رصدت حالة وفاة جديدة بكورونا.

وأفادت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7 آلاف و770، بينهم 37 وفاة، وألف و933 حالة شفاء.
في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تسجيل 29 وفاة بكورونا، و752 إصابة، وتعافي 179 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و265، بينهم 764 وفاة، و4 آلاف و807 حالات شفاء.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن "حكومية"، تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و10 إصابات، وتعافي 4 حالات.

وأشارت اللجنة، عبر حسابها في "تويتر"، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 222، بينها 42 وفاة، و10 حالات شفاء.

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميلشيا الحوثي التي سجلت حتى 18 أيار الجاري، 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.

وحتى مساء أمس، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و464 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 345 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و287 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

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