قحطان الجنابي: العراق وحكومته فخورون بما تحققه السعودية من إنجازات وتقدم وازدهار

هنأ سفير جمهورية العراق قحطان الجنابي، اليوم الاثنين، السعودية حكومة وشعباً بذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان.

وقال الجنابي في تصريح صحفي، إن "ولي العهد بنى أسساً اقتصادية ثابتة ورصينة للمملكة، وانفتاحها في كل المجالات، ونشر الاعتدال، وكذلك أعطى المرأة حقوقها، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الأخرى التي تخص تطوير مجالات حيوية ومهمة مثل السياحة وتطوير الصناعة وبقية المجالات، والسير بالدولة نحو تحقيق رؤية 2030 بخطى ثابتة".

وأضاف، إن "العراق وحكومته فخورون بما تحققه المملكة من إنجازات وتقدم وازدهار في كافة المجالات ويتمنون المزيد لأشقائهم".

وتابع الجنابي أن "استضافة المملكة لقمة دول العشرين يُعد مفخرة لكل عربي وحدثاً كبيراً ومهماً يجعل من المملكة دولة مميزة تسير على طريق النجاح باتجاه ما تصبو إليه من أهداف".

وأكد السفير العراقي على أن "كل ذلك بجهود الحكومة وبجهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي نبارك له ونتمنى للمملكة دوام الازدهار والتوفيق".