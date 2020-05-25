غلق طوزخورماتو بالكامل لمدة 48 ساعة بعد زيادة الإصابات بفايروس كورونا

قررت خلية الأزمة في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، غلق القضاء بالكامل لمدة 48 ساعة.

وقالت الخلية في بيان، إن رئيسها اجتمع بمدراء الدوائر الخدمية والامنية لمناقشة الأوضاع الصحية بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا داخل القضاء، مبينا أنه تم اتخاذ عدة مقررات بينها غلق القضاء بالكامل لمدة 48 ساعة وغلق المداخل الشمالية والجنوبية.

وأضافت، أنه تقرر أيضا غلق السيطرة الغربية بالكامل وجميع الأسواق والمحلات والأفران بدون استثناء، وفتح السيطرات ومحلات المستلزمات الطبية ومنع تجوال الأشخاص نهائيا، وحجز الدراجات النارية والهوائية ومصادرتها.

كما وجهت الخلية دائرة المرور بحجز العجلات ومحاسبة المخالفين وذلك عن طريق الغرامات، مشيرة الى غلق ملاعب كرة القدم والصالات الرياضية والمسابح والجوامع والحسينيات، فضلا عن منع تجوال المنتسبين بالدراجة النارية.



