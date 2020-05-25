الفتلاوي: واردات "حقيقية" للمنافذ الحدودية لم تسجل في موازنة العراق

أكد النائب فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، أن هناك واردات "حقيقية" للمنافذ الحدودية لم تسجل في الموازنة الاتحادية العامة للدولة.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن "الواردات الحقيقية للمنافذ الحدودية تتجاوز 10 مليار دولار سنويا"، مبينا أن "هذه الاموال للأسف لم تسجل في الموازنة العامة للدولة العراقية".



وأضاف أن "المنافذ الحدودية تسلم الحكومة مليار دولار من حجم وارداتها السنوية"، مشيرا إلى أن "الواردات الأخرى تذهب إلى الجهات المتنفذة وجيوب الفاسدين".



وشدد الفتلاوي، على ضرورة أن "تكون هناك دراسة ورؤية واضحة من قبل الحكومة العراقية لمتابعة عمل المنافذ ووارداتها المالية".



