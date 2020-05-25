الأسدي: الكاظمي يتعرض إلى ضغوط لفرض أسماء للوزارات الشاغرة وفق مبدأ المحاصصة

أكد النائب حسين الأسدي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعرض إلى ضغوط من قبل كتل سياسية، لفرض أسماء للوزارات الشاغرة وفق مبدأ المحاصصة.



وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن "المباحثات بشأن إكمال الوزارات السبع الشاغرة لا زالت مستمرة"، مضيفا أن "المشهد معقد ويحتاج إلى توافق من شأنه تمرير الأسماء الجديدة في ظل تمسك بعض الأطراف بمرشحين محددين".



وأضاف، أن "المحاصصة في الفترة المقبلة ستكون أشد، لأن الكتل السياسية التي لم تنل حصتها من الوزارات ستوجه أنظارها إلى الهيئات المستقلة والوكالات ومناصب المدراء والسفراء".



