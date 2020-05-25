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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 10:56 ص

مصرف الرافدين يحذر من صفحات وهمية تزعم منح السلف والقروض للمواطنين

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حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة والمواطنين بالسلف والقروض . 

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان" العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بالسلف "،مشيرا الى :" ان تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها ".

واوضح :" ان تعليمات جديدة اصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف ، وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وابلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة".

ف.ا
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