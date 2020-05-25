مصرف الرافدين يحذر من صفحات وهمية تزعم منح السلف والقروض للمواطنين



حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة والمواطنين بالسلف والقروض .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان" العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بالسلف "،مشيرا الى :" ان تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها ".



واوضح :" ان تعليمات جديدة اصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف ، وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وابلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة".



ف.ا