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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 10:53 ص

الخالدي يدعو الحكومة لاصدار عفو عام عاجل لتفادي كارثة صحية في السجون

محمد الخالدي


طالب رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الحكومة والبرلمان الى اصدار عفو عام وتبييض السجون لتفادي كارثة صحية مع انتشار فيروس كورونا.

وقال الخالدي في تصريح صحفي "نطالب الحكومة والبرلمان باصدار عفو عام عن السجناء ينهي أزمة السجون المكتظة في البلاد، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل"

وأشار  الى ضرورة تعقيم السجون لأنها تحوي كتلا بشرية يلامس أحدها الآخر، وأن أي انتقال للمرض قد يؤدي إلى زيادة في الإصابة.

وتابع ان على "القوى السياسية العمل الجاد بتعاون من قبل البرلمان والحكومة لاعلان عفو عام وتبييض السجون، على أن يستثنى من ذلك من "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.

ف.ا
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