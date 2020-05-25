الخالدي يدعو الحكومة لاصدار عفو عام عاجل لتفادي كارثة صحية في السجون





طالب رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الحكومة والبرلمان الى اصدار عفو عام وتبييض السجون لتفادي كارثة صحية مع انتشار فيروس كورونا.



وقال الخالدي في تصريح صحفي "نطالب الحكومة والبرلمان باصدار عفو عام عن السجناء ينهي أزمة السجون المكتظة في البلاد، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل"



وأشار الى ضرورة تعقيم السجون لأنها تحوي كتلا بشرية يلامس أحدها الآخر، وأن أي انتقال للمرض قد يؤدي إلى زيادة في الإصابة.



وتابع ان على "القوى السياسية العمل الجاد بتعاون من قبل البرلمان والحكومة لاعلان عفو عام وتبييض السجون، على أن يستثنى من ذلك من "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.



ف.ا