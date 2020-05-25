الموسم المقبل .. عودة دوري الشباب وبطولات الفئات العمرية بكرة القدم



أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اقامة دوري الشباب وبطولات للفئات العمرية في الموسم المقبل.



وذكرت التطبيعية في بيان صحفي :" ان لجنة المسابقات عقدت اجتماعها الاول، عبر الدائرة الالكترونية، وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المهام والامور الخاصة باللجنة، منها العمل على تهيئة كل ما من شأنه انجاح مسابقة الدوري المقرر لها ان تنطلق في الثالث من تموز المقبل، من خلال طبع الكراس الخاص بمواعيد واماكن المباريات، وفقا للامكانات المتاحة ، بشكل يضمن تحقيق متطلبات الاتحاد الاسيوي ".



واضافت :" ان الموافقة المبدئية حصلت على انطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل، تزامنا مع مباريات الكبار بالدوري الممتاز ، في خطوة طال انتظارها منذ عام 2003 "، مبينة انه :" ستكون هناك العديد من البطولات في الموسم المقبل تشمل الفئات العمرية، بعض منها سيكون بااشراف لجنة المسابقات وبدعم الهيئة التطبيعية، والاخرى من خلال الاتحادات الفرعية في عموم المحافظات ".



ف.ا