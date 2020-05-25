حقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بتسهيل مهام الصحفيين ومنع اي انتهاك ضدهم



استنكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان تقييد عمل الصحفيين رغم الاستثناءات الممنوحة لهم.



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان صحفي :" ان حرية الصحافة حق اساسي ودستوري".



واضاف الغراوي: "على رئيس الوزراء تسهيل مهام الاسرة الصحفية ومنع اي انتهاك يوجه ضدها اثناء تطبيق الحظر الصحي الشامل".



واعلنت وسائل اعلام وصحفيون، منعهم من التنقل والوصول الى مواقع عملهم رغم الاستثناءات الممنوحة لهم من قبل خلية الازمة الحكومية.



يأتي هذا المنع بالتزامن مع بيان قيادة عمليات بغداد مساء امس الاحد، الذي وجهت فيه رسالة الى الفئات المشمولة بالاستثناءات اكدت فيها على الالتزام بالخروج فقط لتأدية المهام واثناء الواجبات الرسمية، فيما توعدت اياهم باجراءات قانونية وغرامات مالية.



ف.ا