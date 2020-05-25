البلداوي : حكومة الكاظمي في حرج كبير بشأن الموازنة



اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلدواي:" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمر باصعب التحديات ، وهي في حرج كبير بشأن اعداد الموازنة للعام الجاري".



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان حكومة مصطفى الكاظمي لاتملك اية رؤية واضحة بشأن اعداد الموازمة الجديدة للعام الجاري , خاصة وان الموازنة التي تم اعدادها من قبل الحكومة السابقة لاتنسجم بتاتا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لكونها وضعت في ظل استقرار اسعار النفط وعدم ظهور وباء كورونا” .



واضاف :" ان الحكومة تمر بالوقت الحاضر في احرج موقف وتواجه تحديات كبيرة بسبب تفاقم الازمتين الاقتصادية والصحية وكذلك صعوبة تنفيذ مطالب المتظاهرين ، خاصة التي تتطلب توفير الاموال".



ف.ا