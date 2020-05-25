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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 10:24 ص

البلداوي : حكومة الكاظمي في حرج كبير بشأن الموازنة

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلدواي:" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمر باصعب التحديات ، وهي في حرج كبير بشأن اعداد الموازنة للعام الجاري".

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان حكومة مصطفى الكاظمي لاتملك اية رؤية واضحة بشأن اعداد الموازمة الجديدة للعام الجاري , خاصة وان الموازنة التي تم اعدادها من قبل الحكومة السابقة لاتنسجم بتاتا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لكونها وضعت في ظل استقرار اسعار النفط وعدم ظهور وباء كورونا” .

واضاف :" ان الحكومة تمر بالوقت الحاضر في احرج موقف وتواجه تحديات كبيرة بسبب تفاقم الازمتين الاقتصادية والصحية وكذلك صعوبة تنفيذ مطالب المتظاهرين ، خاصة التي تتطلب توفير الاموال".

ف.ا
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