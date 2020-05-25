دبلوماسي عراقي : توجه عام في العراق نحو السعودية والخليج والابتعاد عن ايران



كشف دبلوماسي عراقي عن وجود توجه عام داخل النخب السياسية صوب السعودية ودول الجوار بعد سنوات من الميل لايران.



وقال السفير السابق غازي فيصل، في تصريح صحفي :" ان تعزيز العلاقات العراقية السعودية، يأتي في اطار توجه عام داخل النخب السياسية العراقية لاحداث توازن في العلاقات الخارجية العراقية ، التي مالت منذ العام 2003 نحو ايران سياسيا واقتصاديا".



واضاف فيصل :" ان هذا الشكل من الاحادية في العلاقات بين العراق وايران، يعد خللا في العلاقات بين الدول وهو شكل من اشكال التبعية ".



واشار فيصل الى :" ان الانفتاح على بلدان الجوار مثل دول الخليج ومصر وغيرها وجلب استثمارات من تلك الدول ، امر يحتاج الى جهد مواز في القضاء على الفساد".



ف.ا