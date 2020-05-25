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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 10:17 ص

الاتحاد الوطني : جهات متنفذة تتدخل بتعيينات مفوضية الانتخابات

الاتحاد الوطني الكردستاني

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ان هناك جهات متنفذة تتدخل بتعيينات مفوضية الانتخابات وتحاول الحصول على المناصب فيها.

وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني  آلا طالباني في تصريح صحفي :" ان  موضوع تسوية وتعيين مديري المكاتب واقسام الشعب داخل المفوضية يثير حساسية بعض الجهات، ومنها المتنفذة التي لديها مناصب حساسة في المفوضية".

واضافت :" ان هذه الجهات ترى وصول شخصيات مستقلة ومهنية لتلك المناصب يشكل تهديداً لنفوذها الذي تسعى للحفاظ عليه، وهي ترفض تلك التعيينات، كما ان هناك جهات تحاول ان تحصل على مناصب في المفوضية، ما تسبب باثارة المشاكل ورفض التغييرات".

واشارت طالباني الى :" ان  الملف معقد، وان المكونات في المحافظات المختلطة لها الحق بان يكون لها تمثيل وفق الكثافة والاستحقاق الانتخابي، وبشكل مهني ونزيه، لتضمن اجراء انتخابات عادلة ونزيهة في مناطقها ".

واعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، انها اكملت اختيار مديري الدوائر والاقسام، وعددهم 337، تقدموا للعمل في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية.

ف.ا
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