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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 10:13 ص

الفتلاوي للكاظمي : لانريد كلاما انشائيا .. كيف ستؤمنون رواتب الموظفين

حنان-الفتلاوي


طالب النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي  رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدم اللجوء الى الخطاب الاعلامي الانشائي ، دون تطمين حقيقي للموظفين والمتقاعدين بتأمين رواتبهم الشهرية،  مبينا :" ان على الحكومة ان تطلع الرأي العام بكل شفافية على الطرق التي ستسلكها لتأمين الرواتب وعدم اللجوء للاستقطاعات".

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان تضارب تصريحات رئيس الحكومة ووزير ماليته ووزير التخطيط بشأن تأمين الرواتب  جعل المواطنين ، خاصة اصحاب الدخول الشهرية من الموظفين والمتقاعدين ، بحالة قلق وتشويش".

واضاف :" على رئيس الحكومة ان يقوم بتوجيه ايضاح رسمي عن الطرق التي ستسلكها الحكومة لتأمين الرواتب ، بشكل علني وشفاف للرأي العام "، مطالبا بعدم اعتماد الخطابات الانشائية والاعلامية كما اتبعتها الحكومات السابقة دون تنفيذ فعلي وعملي .

ف.ا
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