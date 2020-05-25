الفتلاوي للكاظمي : لانريد كلاما انشائيا .. كيف ستؤمنون رواتب الموظفين





طالب النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدم اللجوء الى الخطاب الاعلامي الانشائي ، دون تطمين حقيقي للموظفين والمتقاعدين بتأمين رواتبهم الشهرية، مبينا :" ان على الحكومة ان تطلع الرأي العام بكل شفافية على الطرق التي ستسلكها لتأمين الرواتب وعدم اللجوء للاستقطاعات".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان تضارب تصريحات رئيس الحكومة ووزير ماليته ووزير التخطيط بشأن تأمين الرواتب جعل المواطنين ، خاصة اصحاب الدخول الشهرية من الموظفين والمتقاعدين ، بحالة قلق وتشويش".



واضاف :" على رئيس الحكومة ان يقوم بتوجيه ايضاح رسمي عن الطرق التي ستسلكها الحكومة لتأمين الرواتب ، بشكل علني وشفاف للرأي العام "، مطالبا بعدم اعتماد الخطابات الانشائية والاعلامية كما اتبعتها الحكومات السابقة دون تنفيذ فعلي وعملي .



ف.ا