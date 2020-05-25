احتجاجا على التدخل الإيراني في العراق.. متظاهرون يسقطون صور الخميني في ديالى

أسقط متظاهرون غاضبون في محافظة ديالى، صورة كبيرة للخميني وضعتها الجماعات الموالية لإيران في إحدى مناطق المحافظة، وذلك احتجاجا على التدخل الإيراني في العراق.

وتداول نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمتظاهرون يطيحون بصورة الخميني على الأرض، وهم يرددون هتاف "كلا كلا للأحزاب".

من جانبه، ندد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي بقيام بعض الأحزاب برفع صور شخصيات لا علاقة لها بالعراق، مؤكدا أن ديالى محافظة عراقية لا ارتباطَ تبعي لها لإيران.

وقال الدهلكي في بيان، إن بعض الأحزاب المتاجرة بالدماء والقضايا العربية قامت برفع صور تتناغم مع شعارات إيران فيما يسمى يوم القدس، وتحمل صورا لشخصيات لا ترتبط بالعراق بشيء من قريب أو من بعيد.

وأضاف، أن شوارع ديالى وخاصة تقاطع القدس تم ملؤها بلافتات تحمل صورا لشخصيات إيرانية، وبمناسبة ليست من المناسبات المعتمدة من الحكومة العراقية.

وأبدى الدهلكي استغربه ما وصفه بالتطبيل خلف تلك الشخصيات الإيرانية، رغم أن العراق كان أول من تصدى لقضية فلسطين قولا وفعلا وليس مجرد شعارات تحت ستار مذهبي لمد نفوذه بهذه المنطقة أو تلك.

وتابع: في حين لم نرَ إيران يوما أصدرت أوامر لإطلاق صاروخ أو حتى رصاصة على إسرائيل، بل كانت ومازالت تزرع الفتن في العراق وباقي الدول العربية تحت عناوين وذرائع مختلفة.

وذكر مراقبون، أن أبناء محافظة ديالى الشجعان يرفضون رفع صور قادة وشخصيات من دول أخرى بمحافظتهم ويزيلونها من شوارعهم قبل مرور يوم واحد على وضعها.

يذكر أن مجهولين قد أضرموا النار عند الساعات الأولى من فجر أمس الأحد في مقر مليشيا "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي في محافظة ميسان العراق.