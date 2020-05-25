بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 أيار 2020
آخر الأخبار
الأسدي: الكاظمي يتعرض إلى ضغوط لفرض أسماء للوزارات الشاغرة وفق مبدأ المحاصصة مصرف الرافدين يحذر من صفحات وهمية تزعم منح السلف والقروض للمواطنين محلل سياسي: قيادات الدولة العميقة استعادت دورها بقوة في العراق الخالدي يدعو الحكومة لاصدار عفو عام عاجل لتفادي كارثة صحية في السجون عمليات بغداد : سنتخذ الاجراءات القانونية لكل من يستخدم استثناء الحظر الوقائي خارج المهام الرسمية لجنة نيابية تعزو أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الى توسيع الرصد الوبائي صحيفة أمريكية تكشف سبب جولة مبعوث الكاظمي الخليجية الموسم المقبل .. عودة دوري الشباب وبطولات الفئات العمرية بكرة القدم حقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بتسهيل مهام الصحفيين ومنع اي انتهاك ضدهم نائب : قانون الضمان الصحي يرى النور بعد العيد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 10:07 ص

احتجاجا على التدخل الإيراني في العراق.. متظاهرون يسقطون صور الخميني في ديالى

خامنئي

أسقط متظاهرون غاضبون في محافظة ديالى، صورة كبيرة للخميني وضعتها الجماعات الموالية لإيران في إحدى مناطق المحافظة، وذلك احتجاجا على التدخل الإيراني في العراق.

وتداول نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمتظاهرون يطيحون بصورة الخميني على الأرض، وهم يرددون هتاف "كلا كلا للأحزاب".

من جانبه، ندد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي بقيام بعض الأحزاب برفع صور شخصيات لا علاقة لها بالعراق، مؤكدا أن ديالى محافظة عراقية لا ارتباطَ تبعي لها لإيران.

وقال الدهلكي في بيان، إن بعض الأحزاب المتاجرة بالدماء والقضايا العربية قامت برفع صور تتناغم مع شعارات إيران فيما يسمى يوم القدس، وتحمل صورا لشخصيات لا ترتبط بالعراق بشيء من قريب أو من بعيد.

وأضاف، أن شوارع ديالى وخاصة تقاطع القدس تم ملؤها بلافتات تحمل صورا لشخصيات إيرانية، وبمناسبة ليست من المناسبات المعتمدة من الحكومة العراقية.

وأبدى الدهلكي استغربه ما وصفه بالتطبيل خلف تلك الشخصيات الإيرانية، رغم أن العراق كان أول من تصدى لقضية فلسطين قولا وفعلا وليس مجرد شعارات تحت ستار مذهبي لمد نفوذه بهذه المنطقة أو تلك.

وتابع: في حين لم نرَ إيران يوما أصدرت أوامر لإطلاق صاروخ أو حتى رصاصة على إسرائيل، بل كانت ومازالت تزرع الفتن في العراق وباقي الدول العربية تحت عناوين وذرائع مختلفة.

وذكر مراقبون، أن أبناء محافظة ديالى الشجعان يرفضون رفع صور قادة وشخصيات من دول أخرى بمحافظتهم ويزيلونها من شوارعهم قبل مرور يوم واحد على وضعها.

يذكر أن مجهولين قد أضرموا النار عند الساعات الأولى من فجر أمس الأحد في مقر مليشيا "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي في محافظة ميسان العراق.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

بعد انخفاض أسعار النفط.. العراق يلجأ إلى السعودية والكويت 25 أيار 2020 10:23 ص

رواتب

أول القصيدة كفر .. الكاظمي يتجه إلى الاقتراض من دول الخليج لتأمين رواتب الموظفين 24 أيار 2020 03:22 م

1

وزارة المالية تكشف حقيقة اقترض العراق 3 مليارات دولار من السعودية لدفع رواتب الموظفين 24 أيار 2020 01:29 م

safe_image

تكبيرات بلا مصلين.. هكذا احتفل المسلمون بعيد الفطر في ظل جائحة كورونا 24 أيار 2020 01:28 م

safe_image

سعيد ردا على تجاوزات الغنوشي والإخوان : لتونس رئيس واحد في الداخل والخارج 24 أيار 2020 01:20 م

الحنطة والشعير

بعد فضيحة اختفاء أطنان من الحنطة واتهام الطيور .. سماد الفلاحين يتبخر أيضا 24 أيار 2020 12:39 م

ميليشيات

أعداد صادمة للمصابين والقتلى .. تقرير أممي يتهم الميليشيات الإيرانية بخطف وقتل محتجو العراق 24 أيار 2020 12:30 م

السعودية والعراق

السعودية في ظهر العراق ساندة وداعمة بينما إيران خنجر مسموم 24 أيار 2020 02:51 ص

التعليقات