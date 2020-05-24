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الأحد, 24 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 06:04 م

الدفاع المدني بديالى يعلن سقوط أول شهيد بسبب "حرائق داعش" الإرهابي

حرائق

أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم الأحد، عن سقوط أول شهيد بسبب حرائق فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني في ديالى المقدم خالد العبادي في تصريح صحفي، إن أحد منتسبي الدفاع المدني استشهد متأثرا بجروح اصيب بها قبل اسبوع بعد تعرضه الى هجوم من قبل تنظيم داعش الارهابي اثناء اخماد حريق في احدى حقول الحنطة قرب قضاء المقدادي.

وأضاف العبادي، أن المنتسب هو أول شهيد يسقط أثناء تأديته واجبه في اخماد الحرائق وحماية ارزاق الاهالي مؤكدا استمرار فرق الدفاع المدني في تأديته واجباتها في اخماد اي حرائق تندلع داخل ديالى.

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أخر تعديل: الأحد، 24 أيار 2020 06:06 م
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