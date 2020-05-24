سائرون : المطالبة باقالة الحلبوسي ليست لاغراض سياسية



اكد تحالف سائرون :" ان المطالبة باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ليست لاهداف سياسية ، انما لتعطيله عمل البرلمان لمدة طويلة دون داع ".



وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان تحالف ( سائرون ) ومعه عدد من القوى السياسية ، يسعى الى استجواب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومن ثم الى اقالته بسبب تعمده تعطيل العمل التشريعي ، خاصة منذ استقالة عبد المهدي حتى اليوم " .



واضاف المسعودي :" ان السعي لاقالة الحلبوسي ليس وراءه اي هدف سياسي او بداوفع شخصية ، انما لاجل اصلاح المؤسسة التشريعية ، خاصة وان الظروف التي يمر بها العراق بحاجة الى سلطة تشريعية منتجة ".