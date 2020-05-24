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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 05:31 م

سائرون : المطالبة باقالة الحلبوسي ليست لاغراض سياسية

محمد الحلبوسي


اكد تحالف سائرون :" ان المطالبة  باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ليست  لاهداف سياسية ، انما لتعطيله عمل البرلمان لمدة طويلة دون داع ".

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان تحالف ( سائرون ) ومعه عدد من القوى السياسية ، يسعى الى استجواب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومن ثم الى اقالته بسبب تعمده تعطيل العمل التشريعي ، خاصة منذ استقالة عبد المهدي حتى اليوم " .

واضاف المسعودي :" ان السعي لاقالة الحلبوسي ليس وراءه اي هدف سياسي او بداوفع شخصية ، انما لاجل اصلاح المؤسسة التشريعية ، خاصة وان الظروف التي يمر بها العراق بحاجة الى سلطة تشريعية منتجة ".

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