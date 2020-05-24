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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 05:25 م

علاوي: الحكومة العراقية ترفض هيمنة أي دولة خارجية عليها

عبد-الامير-علاوي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، مسعى الحكومة لبناء دولة عراقية بمواصفات معينة، مشيرا إلى أن العراق يرفض هيمنة أي دولة خارجية عليه.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية ترفض هيمنة أي دولة خارجية عليها، واعترف بأن هناك دولة لديها مصالح في العراق، ولكن يجب أن تكون هذه المصالح تحت قبة تفوق الدولة".

وأضاف "نريد أن نبني دولة عندها صرامة وقوة ومصداقية ومقبولة عند الجميع، وليس فقط أمنياً وعسكرياً".

وأقر بأنه توجد سيطرة على بعض الفصائل والتيارات، لكن هذا ينبغي أن يكون ضمن إعادة القوة الحكومية؛ العراق بلد معقد لا يمكن أن تكون هناك فئة تقبل بالتفوق على فئة أخرى بصورة دائمة؛ من 2003 حتى وقتنا الحالي، تغيرت المواجهات بحيث إن أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم".
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