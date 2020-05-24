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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 04:52 م

الطائي: بيادق إيران تتحدث عن مهاجمة أرامكو لإفشال الاستثمار السعودي في العراق

مجاهد الطائي
انتقد المحلل السياسي مجاهد الطائي، تغريدات "فصائل المقاومة" وتهديدها بمهاجمة شركة أرامكو السعودية من أجل إفشال الاستثمار السعودي في العراق.

وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "بعد الحديث عن الاستثمار السعودي بالغاز العراقي واحتمالية التخلي عن الغاز والكهرباء الإيرانية، بدأت بيادق إيران تتحدث عن مهاجمة أرامكو مرة أخرى ونقل المعركة إلى داخل السعودية لإفشال المشروع".

وأضاف المحلل السياسي، أن "هذا الأمر يعني إما نبقى نستورد من إيران أو استمرار الاعتداء على دول الجوار وإحراج الدولة".
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