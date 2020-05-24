سائرون : اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة سيكون بعيدا عن المحاصصة !!



اكد تحالف "سائرون" :" ان اختيار الاسماء المرشحة للوزارات السبع الشاغرة سيكون على وفق المعايير المحددة بعيداً عن المحاصصة ".



وقال النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي في تصريح صحفي :" ان لجنة التفاوض مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون منصفة في تقديم مرشحي تلك الوزارات واختيار الشخصيات الكفوءة ".



واضاف :" ان الكاظمي سيختار شخصيات تكنوقراطية ومستقلة بعيداً عن المحاصصة بعد طرح الكتل السياسية اكثر من مرشح للاختيار من بينها ".



يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد اعلن ان وزارة الخارجية من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رشح لها وزير المالية السابق فؤاد حسين ، والعدل من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ..



