وفد كردي جديد في بغداد بعد العيد مباشرة



كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار، عن وصول وفد كردي جديد الى العاصمة بغداد بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة لاستكمال المحادثات.



وقال الصفار في تصريح صحفي :" ان وفدا كرديا سيصل الى العاصمة بغداد بعد عيد الفطر المبارك لاستكمال المباحثات السابقة مع الحكومة الاتحادية والشخصيات السياسية".



واوضح :" ان الوفد سيستمر بلقاء كبار الساسة العراقيين لحين الوصول الى اتفاق نهائي بين الطرفين في ما يتعلق بالاستحقاق المالي والاقتصادي للاكراد ، وغيره من الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ".



واضاف عضو اللجنة المالية النيابية :" ان الوفد الذي سيزور بغداد يحمل في جعبته الكثير من الملفات التي نعتقد بضرورة حلها باسرع وقت ممكن ".