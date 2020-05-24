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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 04:09 م

وفد كردي جديد في بغداد بعد العيد مباشرة

كردستان-العراق


كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار، عن وصول وفد كردي جديد الى العاصمة بغداد بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة لاستكمال المحادثات.

وقال الصفار في تصريح  صحفي :" ان وفدا كرديا سيصل الى العاصمة بغداد بعد عيد الفطر المبارك لاستكمال المباحثات السابقة مع الحكومة الاتحادية والشخصيات السياسية".

واوضح :" ان الوفد سيستمر بلقاء كبار الساسة العراقيين لحين الوصول الى اتفاق نهائي بين الطرفين في ما يتعلق بالاستحقاق المالي والاقتصادي للاكراد ، وغيره من الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ".

واضاف عضو اللجنة المالية النيابية  :" ان الوفد الذي سيزور بغداد يحمل في جعبته الكثير من الملفات التي نعتقد بضرورة حلها باسرع وقت ممكن ".

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