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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 04:05 م

ماهي الملفات التي طرحها مبعوث الكاظمي في السعودية والكويت ..مستشاره يجيب

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء


حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء الملفات التي طرحها مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية والكويت.

وقال محمد صالح، في تصريح صحفي :" ان وزير المالية اطلع المسؤولين في الدولتين الشقيقتين، السعودية والكويت ، على المصاعب المالية التي يواجهها العراق حاليا بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور اسواق النفط".

واضاف :" ان  زيارة مبعوث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تصب في تمتين اواصر حسن الجوار مع بلدان المحيط الاقليمي كافة، لاسيما تلك البلدان من شركاء العراق في منظمة "اوبك" لبيان اوجه التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدان ذات العلاقة".

واشار المستشار المالي الى :" ان  الوفد العراقي طرح خلال زيارته الى السعودية والكويت ملفات التعاون في مجالات الطاقة والتعاون المالي ومجالات التجارة والاستثمار".

واوضح :" ان الدبلوماسية الاقتصادية العراقية تسعى لبناء اواصر الثقة ومد جسور التعاون بما يحقق الازدهار المستدام بين العراق وبلدان المنطقة كافة".

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