علاوي يرفض بشدة خطوة الكاظمي"لإستجداء" المساعدات والقروض من الخارج

وجه زعيم ائتلاف "الوطنية" اياد علاوي يوم الاحد انتقادا لاذعا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيفاده وزير المالية علي علاوي الى السعودية والكويت.

وقال علاوي في كلمة له وجهها الى الرأي العام العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر، "ارفض بشدة خطوة رئيس الوزراء بايفاد وزير المالية لاستجداء المساعدات او القروض من الدول الاخرى ."

وتساءل بالقول "هل يجوز لبلد عظيم كالعراق وبعد سبعة عشر عاماً من الخلاص من نظام صدام حسين ان يستجدي من دول العالم".