حرق مقر للعصائب الإرهابية جنوبي العراق .. الحركة تندد وتستغيث بالأمن

أضرم محتجن غاضبون في الساعات الاولى من فجر اليوم الاحد النيران في مقر حركة "عصائب اهل الحق" بزعامة الإرهابي قيس الخزعلي في محافظة نيسان جنوبي العراق.

و ندد القيادي في الحركة الإرهابية جواد الطليباوي في بيان اليوم بهذه الحادثة قائلا "مرة أخرى يتطاولون على عرين الأبطال والمضحين مقر حركة عصائب أهل الحق في ميسان ويقومون باقتحامه وإحراقه رغم خلوه من الأشخاص!!.".



وواصل أكاذيبه بالقول إن "هؤلاء بفعلتهم الشنيعة هذه إنما ينفذون أوامر أسيادهم الذين عجزوا عن مواجهة رجال المقاومة في ميادين القتال فأرسلوا مرة أخرى صبيانهم لإحراق مقرات حركات المقاومة كما أحرقوها سابقا وغدروا ببعض رجالها الشجعان !!".

وتابع الطليباوي بالقول إن "حركة عصائب أهل الحق إذ تدين هذا الاعتداء فإنها تطلب من القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة المعتدين والخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم بشكل أسرع من إلقاء القبض على من يدافع عن مقراته".

وفي خريف عام 2019 شهدت ميسان مقتل مدير الحركة "وسام العلياوي" وشقيقه "عصام" جراء هجوم مسلح على مقر العصائب بالمحافظة على ايدي محتجين غاضبين.

وحاول المحتجون حينها الوصول إلى مقر العصائب في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بغية إضرام النيران فيه إلا أن مسلحي الحركة فتحوا نيران أسلحة رشاشة عليهم ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.