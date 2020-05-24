بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 أيار 2020
آخر الأخبار
صحة الكرخ تسجل أكثر من 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد كربلاء تسجل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا المرشدي: إكمال الكابينة الوزارية سيتأخر بعد العيد لأكثر من شهر الدفاع المدني بديالى يعلن سقوط أول شهيد بسبب "حرائق داعش" الإرهابي دراسة أمريكية تؤكد نجاح "ريمديسيفير" في تسريع علاج مرضى كورونا سائرون : المطالبة باقالة الحلبوسي ليست لاغراض سياسية علاوي: الحكومة العراقية ترفض هيمنة أي دولة خارجية عليها العقابي: الكاظمي سيختار شخصيات تكنوقراطية ومستقلة بعيداً عن المحاصصة الطائي: بيادق إيران تتحدث عن مهاجمة أرامكو لإفشال الاستثمار السعودي في العراق وزير المالية : نرغب بان تكون الحصة الاكبر من مشاريع الكهرباء للسعودية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 03:31 م

حرق مقر للعصائب الإرهابية جنوبي العراق .. الحركة تندد وتستغيث بالأمن

العصائب

أضرم محتجن غاضبون في الساعات الاولى من فجر اليوم الاحد النيران في مقر حركة "عصائب اهل الحق" بزعامة الإرهابي  قيس الخزعلي في محافظة نيسان جنوبي العراق.
و ندد القيادي في الحركة  الإرهابية جواد الطليباوي في بيان اليوم بهذه الحادثة قائلا "مرة أخرى يتطاولون على عرين الأبطال والمضحين مقر حركة عصائب أهل الحق في ميسان ويقومون باقتحامه وإحراقه رغم خلوه من الأشخاص!!.".

وواصل أكاذيبه  بالقول إن "هؤلاء بفعلتهم الشنيعة هذه إنما ينفذون أوامر أسيادهم  الذين عجزوا عن مواجهة رجال المقاومة في ميادين القتال فأرسلوا مرة أخرى صبيانهم لإحراق مقرات حركات المقاومة كما أحرقوها سابقا وغدروا ببعض رجالها الشجعان !!".
وتابع الطليباوي بالقول إن "حركة عصائب أهل الحق إذ تدين هذا الاعتداء فإنها تطلب من القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة المعتدين والخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم بشكل أسرع من إلقاء القبض على من يدافع عن مقراته".
وفي خريف عام 2019 شهدت ميسان مقتل مدير الحركة "وسام العلياوي" وشقيقه "عصام" جراء هجوم مسلح على مقر العصائب بالمحافظة على ايدي محتجين غاضبين.
وحاول المحتجون حينها الوصول إلى مقر العصائب في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بغية إضرام النيران فيه إلا أن مسلحي الحركة فتحوا نيران أسلحة رشاشة عليهم ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حرائق

الدفاع المدني بديالى يعلن سقوط أول شهيد بسبب "حرائق داعش" الإرهابي 24 أيار 2020 06:04 م

قناة البغدادية

قوة أمنية تقتحم مقر قناة البغدادية في العاصمة 24 أيار 2020 04:31 م

safe_image

العثور على جثة شرطي مذبوحا داخل سيارته بعد يوم من اختطافه في كركوك 24 أيار 2020 03:06 م

مخدرات

ضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات بحوزة تاجر في دهوك 24 أيار 2020 12:59 م

حظر التجوال في العراق

القبض على اكثر من 39 الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد 24 أيار 2020 12:57 م

القبض على متهمين

القبض على عصابة لترويج المخدرات بالبصرة 24 أيار 2020 12:55 م

انفجار

إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في بغداد بقنبلة يدوية 24 أيار 2020 10:23 ص

وزير الداخلية عثمان الغانمي

وزير الداخلية يصل كركوك لبحث مواجهة خطر داعش الإرهابي 23 أيار 2020 01:26 م

التعليقات