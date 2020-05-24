وزير الدفاع يطيح بمسؤول عسكري رفيع في الوزارة ويعين آخر بدلا منه

أنهى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري، يوم الأحد، مهام مسؤول عسكري رفيع في الوزارة وعيّن اخر بدلا منه.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ، إنه "تم انهاء مهام العميد الركن مهند الفتلاوي من آمرية انضباط وزارة الدفاع، وتكليف العقيد الركن ميثم طلال بدلا منه".

وأجرت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية وايضا بقية الوزارات كان أولها إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الخدمة وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب، كما اعفى الكاظمي اللواء الركن عبد الكريم خلف من منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وعين العميد يحيى رسول بدلا منه.

كما كلف الكاظمي وزير التعليم بمهام وزير العدل ووزير المالية بمهام وزير النفط ووزير الشباب والرياضة بمهام وزير الثقافة ووزير التربية بمهام وزير التجارة ووزير النقل بمهام وزير الهجرة والمهجرين.

كما اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي أمرا بإنهاء مهام اللواء نشأت الخفاجي من مديرية الجنسية والجوازات وتكليف اللواء رياض جندي بدلا من الخفاجي.

ووافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة غير مكتملة الأركان برئاسة الكاظمي الخميس بعد نحو ستة أشهر من الجمود السياسي.