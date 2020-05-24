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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 02:03 م

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

زلزال
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بعد ظهر اليوم الاحد مدينة دوكنبدان الواقعة بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال ضربة مدينة دوكنبدان مركز قضاء كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وفي عمق 10 كم من سطح الارض
ووقع الزلزال في الساعة الواحدة و 40 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق صباحا بتوقيت غرينتش).
وشعر بالزلزال سكان مدينة ياسوج مركز المحافظة وكذلك مدينة دهدشت.
ولم تصل لحد الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء الزلزال.
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