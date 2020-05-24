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الأحد, 24 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 01:35 م

مقتل طفلة على يد شخص مختل عقليا في الموصل

صحة نينوى
أفادت شرطة محافظة نينوى، اليوم الأحد، بمقتل طفلة على يد شخص مختل عقليا في مدينة الموصل.

وقالت الشرطة في بيان، إن طفلة قُتلت في حي القاهرة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضح البيان، أن الحادث جنائي والقاتل ابن عم الطفلة "مختل عقلياً يبلغ عمره ٢٠ سنة هو الجاني الذي ارتكب جريمة قتلها".

وأشار إلى أنه تم القبض عليه والمباشرة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بالحادث.
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