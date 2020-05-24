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الأحد, 24 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 01:29 م

وزارة المالية تكشف حقيقة اقترض العراق 3 مليارات دولار من السعودية لدفع رواتب الموظفين

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كشفت وزارة المالية، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقتراض العراق مبلغ 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير المالية علي علاوي ينفي صحة الأنباء المتداولة عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار".

وأكد أن "هذا الكلام لا صحة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه المشاريع ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق".

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن "وزير المالية علي علاوي اختتم أمس السبت زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، نقل خلالها رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث خلالها العلاقات الاقتصادية بين البلدين".   

وتابع البيان، أن "الوزير عقد اثناء زيارته اجتماعات مع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير المالية، محمد الجدعان، ووزير التجارة، ماجد القصبي".   

وفي مقابلة تلفزيونية قبيل مغادرته بغداد، أوضح علاوي أن "مناقشاته مع المسؤولين السعوديين ستركز على تشجيع الشركات والمؤسسات السعودية، وخاصة في مجالات الطاقة والزراعة، على دخول السوق العراقية والاستثمار في العراق ولعب دورا في اعادة اعمار البلاد".   

وأكد، أن "الحكومة العراقية الجديدة ماضية في خططها الرامية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين".   

وأشار إلى، أن "هناك معوقات عديدة اثرت على مستوى الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات المعمول بها، والنظام المصرفي، بالإضافة إلى نظام استملاك الأراضي، مضيفا ان الحكومة العراقية ستعمل على خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وعلى معالجة هذه المعوقات".   

وتأتي زيارة وزير المالية إلى المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية لدول المنطقة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التجارة.   

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