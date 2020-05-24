بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 أيار 2020
آخر الأخبار
ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر مقتل طفلة على يد شخص مختل عقليا في الموصل وزارة المالية تكشف حقيقة اقترض العراق 3 مليارات دولار من السعودية لدفع رواتب الموظفين ضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات بحوزة تاجر في دهوك القبض على اكثر من 39 الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد القبض على عصابة لترويج المخدرات بالبصرة الناطق الإعلامي للقائد العام يدعو المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تطبيق حظر التجول رسالة خطية من الكاظمي لرئيس مجلس الوزراء الكويتي نائب يبدي تفاؤله بأداء وزير المالية وتوجهاته الرامية لتقليل تداعيات الأزمة المالية البلداوي: إقالة برهم صالح والحلبوسي ما زالت مجرد تصريحات على مستوى الإعلام فقط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 01:20 م

سعيد ردا على تجاوزات الغنوشي والإخوان : لتونس رئيس واحد في الداخل والخارج

safe_image

في ظل الاتهامات النيابية التي تكال لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بتخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، أتى خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر مساء السبت ليضع النقاط على الحروف، موجها رسالة واضحة في هذا الشأن لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
فقد أكد سعيد أن "الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء"، وفق ما ورد في خطاب تهنئة بعيد الفطر للشعب التونسي.

كما أضاف: "هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها.. الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء".


وتابع قائلاً: " لا أبحث عن خلق الأزمات في تونس، أو إدارة الأزمات، كما يفعل بعض الأطراف السياسية"، مؤكدا أنه لن يسمح لأي طرف بتجاوز القانون أو تجاوز صلاحياته التي منحها الدستور.
و أعلن أن "أموال الشعب المنهوبة يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وهو بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".
بالتزامن، اعتبر مراقبون أن تلك الرسالة أتت رداً على تدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا، في العلاقات الخارجية لتونس والإعراب عن مواقف تخالف مواقف الدولة الرسمية والزج بها في سياسة المحاور.
تهنئة الغنوشي للسراج والمساءلة
وكان الغنوشي هنأ قبل أيام رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية.
وأعاد الكرة مساء أمس مهنئا السراج بسيطرة قواته على مساحات شاسعة في ليبيا.
وقد أثارت تلك المواقف استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية واعتبرت تدخلا في صلاحيات الرئيس التونسي.
كما أدت إلى طلب عدة نواب من البرلمان عقد جلسة لمساءلة رئيس حركة النهضة.
وقد حدد البرلمان جلسة لمساءلة الغنوشي يوم 3 يونيو القادم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

وزارة المالية تكشف حقيقة اقترض العراق 3 مليارات دولار من السعودية لدفع رواتب الموظفين 24 أيار 2020 01:29 م

safe_image

تكبيرات بلا مصلين.. هكذا احتفل المسلمون بعيد الفطر في ظل جائحة كورونا 24 أيار 2020 01:28 م

الحنطة والشعير

بعد فضيحة اختفاء أطنان من الحنطة واتهام الطيور .. سماد الفلاحين يتبخر أيضا 24 أيار 2020 12:39 م

ميليشيات

أعداد صادمة للمصابين والقتلى .. تقرير أممي يتهم الميليشيات الإيرانية بخطف وقتل محتجو العراق 24 أيار 2020 12:30 م

السعودية والعراق

السعودية في ظهر العراق ساندة وداعمة بينما إيران خنجر مسموم 24 أيار 2020 02:51 ص

يوم القدس

بديع يونس: إيران دولة مارقة و"يوم القدس" متاجرة فجّة اخترعها الخميني الإرهابي 24 أيار 2020 02:11 ص

خامنئي

إيران لها نصيب الأسد.. 360 عملية إرهابية إجرامية نفذها خامنئي 24 أيار 2020 12:15 ص

يوم القدس فعالية مشبوهة تقيمها ايران سنويا

يوم القدس.. تجارة إيرانية إرهابية بالقضية والثمن يدفعه الأبرياء السنّة 23 أيار 2020 10:55 م

التعليقات