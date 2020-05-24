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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 12:58 م

هكذا سخر العراقيون من ادعاءات المسؤولين في النجف بأن الطيور أكلت الحنطة

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فتح الادعاء بشأن آكل الطيور  بنحو 750 طنا من القمح في النجف موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل.

وشن عراقيون وابلاً من السخرية ناشرين صوراً لطيور برؤوس حيوانات متعددة للدلالة على قوتها وقدرتها على التهام أطنان الحبوب تلك.

 وقال أحد الناشطين كم حمامة تلزم لأكل ٧٥٠ الف طن من الحنطة وكم هي المدة المستغرقة لذلك؟

وراي الخبير والباحث في شؤون الحيوانات الاستاذ هشام خيرالله اننا نحتاج إلى 2 مليون طائر لأكل هذه الكمية في مدة 15 يوما ولو فرضنا جدا وجود هذا العدد من الطيور هل مساحة السايلو تستوعب كل هذا العدد؟ الاجابة بالنفي طبعا 

 

ودفع الأمر هيئة النزاهة يوم الجمعة الماضي إلى فتح تحقيق مع مسؤولين ادعوا أن "الطيور أكلتها".

 


كما أعلنت أن التحقيقات ستشمل 4 مسؤولين يعملون في مخازن النجف للحبوب.
يشار إلى أن كمية الحنطة التي اختفت قبل أيام بلغت بحسب الهيئة أكثر من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 مليون دينار عراقي (أي ما يعادل 330 ألف دولار أميركي).

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