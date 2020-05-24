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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 12:55 م

القبض على عصابة لترويج المخدرات بالبصرة

القبض على متهمين


القت شرطة البصرة القبض على عصابة لترويج  المخدرات في قضاء شط العرب بالبصرة.

 وقالت قيادة شرطة محافظة البصرة بحسب بيان "  انه و بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود احد مروجي المخدرات في قضاء شط العرب على الفور تم تشكيل قوة من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب القت القبض عليه  وضبطت بحوزته مادة مخدرة تقدر بالغرامات وادوات تعاطي المخدرات  مشيرة الى ان المتهم اعترف بعد التحقيق على باقي افراد العصابة واماكن تواجدها و بعد التحري وجمع المعلومات تم القاء القبض على باقي افراد العصابة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات ومسدسين.

ف.ا
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