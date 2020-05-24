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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 12:49 م

رسالة خطية من الكاظمي لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

مصطفى-الكاظمي


تسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد  الحمد الصباح رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .
  
وذكرت وكالةالانباء الكويتية / كونا / , ان الصباح استقبل في قصر السيف وزير المالية وزير النفط وكالة علي عبدالامير علاوي وتسلم  خلال اللقاء رسالة خطية من الكاظمي تتضمن سبل دعم العلاقات بين البلدين وافاق تطويرها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ".

 واشارت الوكالة الى انه جرى خلال المقابلة  استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين اضافة الى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ".

ف.ا
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