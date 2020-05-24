البلداوي: إقالة برهم صالح والحلبوسي ما زالت مجرد تصريحات على مستوى الإعلام فقط

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أن الحديث عن إقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان يحتاج إلى إجماع وطني وسياسي وفق متطلبات المرحلة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن رئيس الجمهورية ارتكب الكثير من الخروقات الدستورية خلال الفترة الماضية وهناك دعوى قضائية رفعت ضده في المحكمة الاتحادية للنظر بقراراته.

وأضاف أن الحديث عن إقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان مازالت مجرد تصريحات على مستوى الإعلام، حيث أن المضي بهذا الخيار يحتاج إلى مزيد من التوافقات السياسية والإجماع ما بين الكتل.

وبين أن المصلحة الوطنية توضع أولا في الملفات المذكورة، حيث أن إقالة رئيس الوزراء السابق تسببت في تأخر تشكيل الحكومة الجديد واحدثت ارباكا بالوضع العام.

ولفت إلى أن التوجه نحو اقالة صالح والحلبوسي يتطلب اتخاذ خطوات واراء وحوار وطني شامل بين الكتل السياسية تتفق فيه تلك الكتل على مجموعة مبادئ وان تتحرك وفق متطلبات المرحلة.





