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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 11:47 ص

البعيجي : عدم دفع رواتب موظفي كردستان تتحمله حكومة الاقليم لعدم التزامها بواجبتها تجاه الحكومة الاتحادية

منصور البعيجي

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون  منصور البعيجي ان عدم دفع رواتب موظفي الاقليم تتحمله حكومة الاقليم بسبب عدم التزامها مع الحكومة الاتحادية من خلال عدم تصدير نفط الاقليم الى شركة سومو ورفضها تسليم المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية طيلة الفترة السابقة والى الان .

واوضح في بيان: ان عدم تسلم موظفي الاقليم رواتبهم ليس ذنب او تقصير بالحكومة الاتحادية وانما هو تقصير حكومة الاقليم التي تصدر النفط وتتسلم ايرادات منافذها الحدودية ولانعلم اين تذهب تلك الاموال ؟

وقال : على شعبنا الكردي في اقليم كردستان ان يدرك حقيقة ان الحكومة الاتحادية لاتقف بالضد منه اوترفض تسليم رواتبهم ومستحقاتهم ولكن في نفس الوقت من غير الممكن ان تدفع الحكومة الاتحادية الاموال الى الاقليم وهو يرفض تسليم وارداته الى الحكومة الاتحادية .

واضاف البعيجي ان النفط والثروات الاخرى هي ملك لابناء الشعب العراقي جميعا وتوزع بينهم بالتساوي لذلك لايمكن ان نسلم واردات محافظات الجنوب الى الاقليم والاخير يرفض ان يسلم واردته الى المركز .

وتابع  لايمكن ان تسدد الحكومة الرواتب والاموال الى اقليم كردستان وهو يصدر النفط من جانبه وحده ويستلم ايرادات المنافذ الحدودية ويرفض تسليمها الى الحكومة الاتحادية لاننا لن نقبل بهذا الامر.

ف.ا
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