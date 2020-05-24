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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 24 أيار 2020 11:41 ص

الصيهود يطالب بالغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة فساد خطيرة لا مثيل لها في العالم

محمد سعدون الصيهود

طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود بضرورة الغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة فساد خطيرة لا مثيل لها في العالم .

واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاسراع بالغاء مزاد بيع العملة كونه اصبح منفذا لتهريب العملة إلى خارج العراق ، وان على الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق العراقية".

واضاف انه : يجب اعادة تقييم عمل المصارف الأهلية وشركات الصيرفة وتقليص عدد المصارف الأهلية التي باتت احدى اهم  منافذ تهريب العملة وغسيل الأموال في العراق.

ف.ا
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