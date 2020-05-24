بلاسخارت تهنىء العراقيين في عيد الفطر



قدمت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بالتهاني للعراقيين في عيد الفطر.



ونقل بيان للبعثة عن بلاسخارت قولها :" عيد الفطر تقليدياً هو مناسبة سعيدة تحييها الأسر في نهاية شهر رمضان المبارك بالاحتفالات والنزهات العامة. وستكون مظاهر الاحتفال أقلّ هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود المصاحبة لها، والتي تؤثر على حياتنا على نحو لم يسبق له مثيل".



واضافت :" على الرغم من الصعوبات وحظر التجول والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل، آمل بصدقٍ أن يكون عيد الفطر مصدر أملٍ متجدد في الإنسانية، وغرس التفاؤل بمستقبلٍ أفضل".



وتابعت بلاسخارت : يواجه العراق تحديات متعددة تفاقمت بسبب الوباء، لكن البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن".



ف.ا