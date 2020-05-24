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الأحد, 24 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 11:33 ص

إصابة فنانة مصرية مشهورة بفايروس كورونا

رجاء الجداوي

أفادت وسائل إعلام مصرية، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت عدد من الصحف المصرية، أنه جرى نقل رجاء الجداوي في عربة إسعاف إلى مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا بالإسماعيلية.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090، مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".

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