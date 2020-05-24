دعوة المدربين العراقيين للتواصل مع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .. الكترونيا





دعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، المدربين للتواصل مع الاتحاد الاسيوي عن طريق منصة الكترونية.



وقال نائب رئس الهيئة شامل كامل، في بيان صحفي :" من الضروري تفعيل المدربين منصة zoom الالكترونية ، التي ستكون حلقة الوصل بين المحاضرين والمدربين في طرح الاراء والمناقشات التي تبث من المنصة ".



واضاف :" ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية مع المحاضرين الاسيويين عبر الدائرة الالكترونية، غايته تقديم الافكار الهادفة لتطوير قدرات المدربين، ومنح المساحة الواسعة للمحاضرين بالاشراف على مراكز الموهوبين، والعمل على تحديث التعليمات الخاصة بالدورات التدريبية التي تقام مستقبلا وفقا لمعايير الاتحاد الاسيوي".



وتابع كامل :" نعمل في اللجنة على تصنيف المدربين العاملين بشكل علمي، وعلى اسس رصينة لتكون قاعدة البيانات متكاملة، وتسهم بضمان حقوق المدربين وتطوير العملية التدريبية".