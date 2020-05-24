نفط البصرة تباشر بحفر اول بئر انتاجي في " مجنون " بعد انسحاب "شل"





اعلنت شركة نفط البصرة البدء بحفر اول بئر انتاجي جديد في حقل مجنون النفطي بجهود وطنية عقب انسحاب شركة شل.



وقال مدير عام الشركة احسان عبد الجبار في بيان صحفي :" ان البئر (مجنون 88) الذي تمت المباشرة بحفره، يتوقع ان يكون معدل انتاجه (3500 برميل/يوم) وقد بدأ العمل به يوم 18/ 5 وسيتم اكماله خلال 45 يوما".



واضاف :" من المؤمل البدء بحفر بئر (مجنون 89) الانتاجي في الايام القليلة المقبلة ضمن فعاليات تطوير حقل مجنون العملاق بادارة وكوادر وطنية هي محل افتخار شركة نفط البصرة".



ويبلغ انتاج الخام الحالي من حقل مجنون نحو 235 ألف برميل يوميا. ويخطط العراق لزيادة الانتاج الى 450 الف برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.



وكانت شركة شل قد انسحبت من مهمة تطوير الحقل عام 2017. وقالت انها ستركز على تطوير مشروعها المشترك للغاز في العراق.