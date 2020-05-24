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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 24 أيار 2020 10:59 ص

الازمة النيابية : لانتفق مع الصحة بشأن ارجاع دوام الجامعات .. ونحملها مسؤولية النتائج

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الازمة النيابية : لانتفق مع الصحة بشأن ارجاع دوام الجامعات .. ونحملها مسؤولية النتائج


عبرت خلية الازمة النيابية، عن امتعاضها من قرار وزير الصحة حسن التميمي بشأن ارجاع الدوام الرسمي للجامعات في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان ارجاع  الدوام الرسمي للجامعات سيؤثر سلبا على معدل الاصابات ، وسيتم تسجيل اصابات جديدة بفايروس كورونا”، لافتا الى :" ان خلية الازمة النيابية عبرت عن امتعاضها ولم تتفق مع وزارة الصحة في هذا القرار".

واضاف عليوي :" ان المختصين في وزارة الصحة قالوا  ان الفايروس لا يمكن القضاء عليه ويجب التعايش معه ، ومن غير الممكن البقاء على تعطيل الدوام في الجامعات" ، مبينا :" ان وزارة الصحة ستتحمل مسؤولية قرارها في ما يتعلق بارجاع الدوام الرسمي".
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