محافظ نينوى يوضح حقيقة استقالته من منصبه





نفى محافظ نينوى نجم الجبوري ، بشكل قاطع ،الانباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه.



وقال الجبوري في بيان صحفي :" ان المنصب هو تكليف وامانة اساسها خدمة اهالي المحافظة"، مبينا ان اهتمامه ينصب على استئناف المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تنفيذ اكثر من 400 مشروع على الارض ، بالاضافة لتواصله مع العديد من المنظمات لغرض تفعيل عملها في المحافظة .



واشار محافظ نينوى الى اتفاق جرى مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي لتخفيف شروط تسلم محاصيل الفلاحين والعمل على توسيع اماكن تسلم المحاصيل واستيعابها .



واوردت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق خبرا عن تقديم محافظ نينوى نجم الجبوري استقالته من منصبه.

