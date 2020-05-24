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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 24 أيار 2020 10:40 ص

محافظ نينوى يوضح حقيقة استقالته من منصبه

نجم-الجبوري
محافظ نينوى يوضح حقيقة استقالته من منصبه


نفى محافظ نينوى نجم الجبوري ، بشكل قاطع ،الانباء التي تحدثت عن  استقالته من منصبه.

وقال الجبوري في بيان صحفي :" ان المنصب هو تكليف وامانة اساسها خدمة اهالي المحافظة"، مبينا  ان اهتمامه ينصب على استئناف المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تنفيذ  اكثر من 400 مشروع على الارض ، بالاضافة لتواصله مع العديد من المنظمات لغرض تفعيل عملها في المحافظة .

واشار محافظ نينوى الى اتفاق جرى مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي لتخفيف شروط تسلم محاصيل الفلاحين والعمل على توسيع  اماكن  تسلم  المحاصيل واستيعابها .

واوردت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق خبرا عن تقديم محافظ نينوى نجم الجبوري استقالته من منصبه.
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