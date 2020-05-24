بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 أيار 2020
آخر الأخبار
ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر مقتل طفلة على يد شخص مختل عقليا في الموصل وزارة المالية تكشف حقيقة اقترض العراق 3 مليارات دولار من السعودية لدفع رواتب الموظفين ضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات بحوزة تاجر في دهوك القبض على اكثر من 39 الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد القبض على عصابة لترويج المخدرات بالبصرة الناطق الإعلامي للقائد العام يدعو المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تطبيق حظر التجول رسالة خطية من الكاظمي لرئيس مجلس الوزراء الكويتي نائب يبدي تفاؤله بأداء وزير المالية وتوجهاته الرامية لتقليل تداعيات الأزمة المالية البلداوي: إقالة برهم صالح والحلبوسي ما زالت مجرد تصريحات على مستوى الإعلام فقط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 24 أيار 2020 10:33 ص

الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون لبحث دور فرنسا في دعم العراق

الكاظمي وماكرون

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا دور تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور فرنسا في دعم العراق.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت، قالت فيها: "رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي هنأه فيها بمناسبة توليه مهام رئاسة الحكومة، معربا عن تطلعه الى تعزيز العلاقات بين البلدين، وعن الثقة بتنامي العلاقات تحت قيادة الحكومة الجديدة".

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان أن ماكرون أعرب خلال الاتصال عن تطلعه إلى "تعزيز العلاقات بين البلدين، وعن الثقة بتنميتها تحت قيادة الحكومة العراقية الجديدة، بينما أبدى الكاظمي تطلعه إلى تطوير بلاده العلاقة مع فرنسا على مختلف الأصعدة".

ولفت البيان، "سبل تعزيز موقع العراق ودوره المحوري إقليميا ودوليا، بشكل يرتكز إلى امتلاكه لقراره السيادي، ووفق أولوياته الوطنية".

ولفت إلى أنه تم بحث "تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق في هذا المجال، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي عراقي شامل، إضافة إلى بحث دور الشركات الفرنسية في العراق وتطوير عملها، وكذلك دور فرنسا في خطط إعمار المناطق المحررة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الجيش1

وزير الدفاع يطيح بمسؤول عسكري رفيع في الوزارة ويعين آخر بدلا منه 24 أيار 2020 03:03 م

أبو الغيط

الجامعة العربية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا 24 أيار 2020 01:14 م

مصطفى-الكاظمي

رسالة خطية من الكاظمي لرئيس مجلس الوزراء الكويتي 24 أيار 2020 12:49 م

النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله

نائب يبدي تفاؤله بأداء وزير المالية وتوجهاته الرامية لتقليل تداعيات الأزمة المالية 24 أيار 2020 11:50 ص

الحلبوسي وصالح

البلداوي: إقالة برهم صالح والحلبوسي ما زالت مجرد تصريحات على مستوى الإعلام فقط 24 أيار 2020 11:48 ص

منصور البعيجي

البعيجي : عدم دفع رواتب موظفي كردستان تتحمله حكومة الاقليم لعدم التزامها بواجبتها تجاه الحكومة الاتحادية 24 أيار 2020 11:47 ص

عالية

عالية نصيف تشيد برفض رئيس الوزراء للوساطة في عقد بيجي وتكشف المتورطين في الفضيحة 24 أيار 2020 11:44 ص

محمد سعدون الصيهود

الصيهود يطالب بالغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة فساد خطيرة لا مثيل لها في العالم 24 أيار 2020 11:41 ص

التعليقات