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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 24 أيار 2020 10:25 ص

نواب عرب وتركمان يتحدثون عن "تزييف" الانتخابات المقبلة في كركوك

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نواب عرب وتركمان يتحدثون عن "تزييف" الانتخابات المقبلة في كركوك

اتهم نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك ، مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات  باسناد مناصب الى اشخاص متورطين بتزوير الانتخابات في عام 2018.

وقال النواب العرب والتركمان في بيان صحفي :" ان المنهاج الحكومي تضمن التزاما باجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بعد استكمال الاجراءات، الا اننا فوجئنا بقيام مجلس المفوضين باسناد المناصب في محافظة كركوك الى اشخاص ثبت بالدليل القاطع تورطهم بتزوير انتخابات عام 2018 لصالح بعض الاحزاب".

واضافوا :" ان هذا الاجراء ، الذي يخالف التوجه والوعود التي قطعتها الحكومة ومطالب ابناء الشعب العراقي باعادة الثقة بالعملية الانتخابية ،  ليس له الا تفسير واحد وهو التهيئة من جديد لتزييف ارادة الناخبين في المحافظة ، وهذا ما لا يمكن ان يقبله ابناء المحافظة بكل مكوناتها وسيقاومونه بكل الطرق الدستورية والقانونية ".
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