نائبة : هذه هي اسباب التحرك لعزل الحلبوسي





بينت النائبة عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي، الاسباب وراء تحركات اعضاء مجلس النواب لعزل رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما اكدت :" ان اداء المجلس ليس في المستوى المطلوب".



وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب لم يتخذ اجراءات حقيقية وجدية بشأن الازمتين المالية والصحية اللتين تمر بهما البلاد "، لافتة الى :" ان الحلبوسي يتحمل مسؤولية تراجع اداء المجلس وعدم انعقاد الجلسات".



واضافت :" ان مجلس النواب اخفق في ادارة الازمة الراهنة وغاب دوره بسبب الحلبوسي"، مبينة :" ان هذه الاسباب هي التي دفعت عددا كبيرا من النواب لجمع تواقيع لعزل الحلبوسي".