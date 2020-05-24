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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 24 أيار 2020 10:17 ص

نائبة : هذه هي اسباب التحرك لعزل الحلبوسي

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نائبة : هذه هي اسباب التحرك لعزل الحلبوسي


بينت النائبة عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي، الاسباب  وراء تحركات اعضاء مجلس النواب لعزل رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما اكدت :" ان اداء المجلس ليس في المستوى المطلوب".

وقالت  الحامدي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب لم يتخذ اجراءات حقيقية وجدية بشأن الازمتين المالية والصحية اللتين  تمر بهما البلاد "، لافتة الى :" ان الحلبوسي يتحمل مسؤولية تراجع اداء المجلس وعدم انعقاد الجلسات".

واضافت :" ان مجلس النواب اخفق في ادارة الازمة الراهنة وغاب دوره بسبب الحلبوسي"، مبينة :" ان هذه الاسباب هي التي دفعت عددا كبيرا من النواب لجمع تواقيع لعزل الحلبوسي".
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