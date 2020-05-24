التربية الكردستانية تحسم مصير السنة الدراسية

أعلن وزير تربية إقليم كردستان، آلان حمه سعيد، احتساب درجات الفصل الأول كدرجة نهائية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر الإعدادي، مع السماح للطلاب الراسبين في الفصل الأول بالامتحان في المواد الدراسية التي رسبوا فيها.

وأفاد سعيد في تصريح، باعتماد نظام العبور في درس واحد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر الإعدادي إلى جانب آلية القرار أي إضافة درجات إلى الطالب في مادة واحدة.



وأوضح أن القرار ذاته يشمل طلاب الدراسات الإسلامية والمعاهد باستثناء طلاب المرحلة الخامسة في المعاهد حيث ستبدأ امتحاناتهم في الأول من حزيران.



ولفت إلى أن طلاب المرحلة الـ12 للفرعين العلمي والأدبي والمهني والدراسات الإسلامية هم الوحيدون الذين سيجرون الامتحانات في الموعد المحدد مع الالتزام بالتعليمات الصحية.



وبشأن مصير الطلاب في الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي، أوضح الوزير أنه سيتم تقييم مستواهم فقط دون إجراء امتحانات لهم، وعموماً يتم اعتبارهم قد اجتازوا العام الدراسي 2019 -2020.



وعزا سعيد اتخاذ هذه الإجراءات إلى المستجدات الصحية إثر تقييم الأوضاع الحالية، وبعد أخذ موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.



وكانت حكومة الإقليم قد علقت الدراسة في آذار/مارس الماضي ضمن إجراءات أوسع للوقاية من فيروس كورونا.